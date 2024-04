Ida-Virumaa tänavune jooksusari algab Narva-Jõesuust

Narva-Jõesuu Jüriöö jooksu rajad. Foto: Ida-Virumaa jooksusari

Narva-Jõesuu Jüriöö jooksu programm

Tillujooks (300 meetrit) 11:45

1,1 km jooksu start 12:10

3 km JA 6 km jooksu start 12:30

Vanuseklassid

1,1 km

MN12 2012 ja hiljem sündinud

3 km

MN15 sünd 2011-2009

MN18 sünd 2008-2006

N50+ 1974 ja varem sündinud

M60+ 1964 ja varem sündinud

6 km

MN 1985-2005

MN40 sünd 1975-1984

M50 sünd 1965-1974

Sõpruskonna arvestus

Ootame Ida-Virumaa jooksusarjale sõpruskondi - on selleks ühendajaks sõprus, perekond, spordiklubi, töökollektiiv või korteriühistu, selles me piire ei sea. Sõpruskonna suuruseks on 5-8 liiget ja iga etapp läheb arvesse kuni 5 osalejat. Iga osaleja toob oma sõpruskonnale ühe ürituse osavõtuga ühe punkti. Punkte jagatakse igal etapil. Kõige enim punkte saanud sõpruskond võidab hinnalise auhinna. Kui sõpruskondadel on võrdselt punkte, selgitatakse võitja viimasel etapil loosiga.

NB! Peale 4.etappi toimub ka vaheloosimine sõpruskondade/kollektiivide vahel.

Osaleda võib vaid ühes sõpruskonnas. Sõpruskonna registreerimiseks saata nimekiri aadressile idavirumaajooksusari@gmail.com.

Osalustasu

Eelregistreerunud täiskasvanud 5 eurot, kohapeal 10 eurot; alaealised tasuta

Registreerimine

Registreeruda saab veebis sellelt lingilt.

Eelregistreerimine läheb lukku reedel, 19. aprillil kell 20.

Võistlusele registreerimisega annab osavõtja nõusoleku kasutada oma nime, sünniaega ja võistluste tulemusi ja kasutada temast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

Autasustamine

Autasustatakse iga vanuseklassi kolme paremat vastavalt üldjuhendile. Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile vanuseklassidele koos.

Jooksusarja kokkuvõttes selgitatakse parimad kõikides vanuseklassides. Arvestust peetakse eraldi naiste (tüdrukute) ja meeste (poiste) vanuseklassidele.

Sarja üldarvestuses osalemiseks tuleb läbida vähemalt neli osavõistlust. Jooksusarja üldarvestusse lähevad 5 parimat etappi. Pärast igat etappi jagatakse jooksjatele punkte vastavalt kohale:

I koht - 36p, II koht - 32p, III koht - 29p, IV koht - 27p ,V koht - 26p jne.