Veikko Tihvan laskis piiri taga täpselt

"Eestis on tiirud veel lume all, nii et trennitegemise võimalusi tuleb otsida Lätis," ütles Veikko Tihvan. Ja loogiline oli seal ka võistelda. Läti karikavõistluste teisel etapil "Latvijas Kauss" CSP 200 klassis jäi põhivõistlus viiki. Nii Tihvan kui ka Romans Arnis olid tabanud 195 märki. Ümberlaskmine tõi esikoha eestlasele. Tihvan tabas 21 märki ja konkurent 19.