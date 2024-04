Ligemale pool tuhat visa hinge hakkab pühapäeval Kiviõli mäel võidu ronima, roomama ja mudas müttama

Seiklushundi korraldatava Vägilase jooksu Ida-Virumaa etapid on varasematel aastatel toimunud Narvas, nüüd leiab see esimest korda aset Kiviõlis. Kommunikatsioonijuht Eliisa Saksing ütles, et Kiviõli mägi ja selle ümbrus on pakkunud rajameistritele hulganisti põnevaid võimalusi seada üles katsumusterohke ja kauaks meelde jääv rada.