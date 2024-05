Jõhvi jalgpallimeeskond tegi esimesel tuleproovil linna esindusstaadionil hooaja parima mängu

Varem pidas Phoenix suvisel ajal kodumänge raudtee ääres asuval staadionil, kuid tänavuseks hooajaks sai klubi kokkuleppele, et võib kodumänge pidada ka paar aastat tagasi valminud Heino Lipu staadionil, mis on seni põhiliselt vaid kergejõustiklaste käsutuses olnud. Kui selleks hooajaks tugevamale esiliiga B-tasandile tõusnud Phoenixil on kevadel tulnud kaotusi märksa rohkem kui võite, siis Lipu staadionil tehti hooaja parim mäng.