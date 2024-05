Neljapäeva õhtul Heino Lipu staadionil tema mälestuseks korraldatud kergejõustikuõhtu kinnitas, et Jõhvist on saanud maailma kettaheiteässade lemmikvõistluspaiku.

See on isegi suurtel tiitlivõistlustel harukordne, kui korraga on stardis nii maailmarekordimees, olümpiavõitja kui ka maailmameister. Jõhvi kergejõustikuõhtul just nõnda oli. Lisaks olid staadionil külalistena ka kahekordne olümpiavõitja Virgilijus Alekna ja olümpiavõitja Gerd Kanter ning olümpiapronks Aleksander Tammert. Ühele pildile Jõhvi staadioni koolidepoolses servas rivistusid ühel hetkel seitse meest, kelle isiklik rekord küünib üle 70 meetri.