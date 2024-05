Tallinna spordiklubi esindav endine Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Šalkauskas läbis kaks staadioniringi ajaga 1.56,69 ja jäi jooksu ajaga 1.50,49 võitnud Uku Renek Kronbergile alla enam kui kuue sekundiga. Esikolmikust lahutas kaks sekundit. Kolm aastat tagasi joostud isiklik rekord on sel alal tal 1.49,92.

Teisipäeval kavatseb Šalkauskas startida oma põhialal, 1500 meetri jooksus Pärnus toimuval rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul, mis on samal reitingutasemel nagu eelmisel neljapäeval peetud Jõhvi võistlus: Continental Label Bronze. Jooksu stardiprotokolli põhjal on jooksu favoriidiks soomlane Samu Mikkonen, kelle isiklik rekord 3.45,35 on ainsana parem kui Šalkauskasel 3.48.08.