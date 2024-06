Alates 2011. aastast, mil Mati Lilliallik on korraldanud Narvas Ida-Virumaa suurimat rahvasündmust varem energiajooksu, nüüd linnajooksu nime all, on peaaegu alati osalejate seas olnud ka endine Sillamäe abilinnapea Eevi Paasmäe. Temaltki on ühtelugu küsitud, milleks osaleda suurüritustel, võib ju ka omaette liikuda.