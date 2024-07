Jõhvi Phoenix sai Lipu staadionil punktilisa

Pühapäeval Jõhvis Heino Lipu staadionil 125 pealtvaataja silme all toimunud kohtumises viis 20aastane Ukraina jalgpallur Ivan Radionov Jõhvi meeskonna 48. minutil juhtima. Kuid juba neli minutit hiljem viigistas Nõmme endise kauaaegse põhimeeskonna mängija Igor Subbotini löögist seisu. Pika karjääri jooksul nii Levadias kui Kaljus mänginud Subbotinil on Eesti meistriliigas kirjas 399 mängu ja viiel korral on ta esindanud ka Eesti rahvuskoondist.