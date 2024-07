Eneli Jefimova tegi olümpial ajalugu

Olümpiamängudel individuaaldistantsil finaali pääsemine on ajalooline saavutus, mida pole varem suutnud ükski Eesti naisujuja. Meestest ujus olümpiafinaalis viimati 44 aastat tagasi Ivar Stukolkin. Naistest on varem finaalis ujunud Ulvi Indrikson-Voog, kuid seda tegi ta teateujumises Nõukogude Liidu 4x100 vabaujumise teateneliku koosseisus 1960. aasta Rooma olümpiamängudel, kus nelik sai kaheksanda koha.

Henry Hein märkis, et kuna enam pole midagi kaotada, on finaalis plaanis minna täispangale. "Mingeid pingeid pole. Homme [esmaspäeval] võtame kindlasti mingeid riske ja edasi juba vaatab, kuidas läheb. Alustame kiiremini. Teame, et ta saab alustada kiiremini. Peame vähe tempot tõstma. Mõned tõmbed rohkem tegema," sõnas Hein, lisades, et medali võitmiseks tuleks ujuda aeg 1.05,50 kanti.