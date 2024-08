Narva hakkab sõkaldest eralduma

Võit oli eriti suure kaaluga, kuna meeskonnad kohtadel viiendast kuni üheksandani, kuhu kuuluvad nii Narva kui ka Kuressaare, on tabelis väga tihedalt koos. Nüüd kasvas viiendat kohta hoidva Transi kogutud punktide arv 28ni ja edu selja taga oleva Tammeka ees on kolm punkti. Lisaks on Narval lähikonkurentidega võrreldes peetud üks mäng vähem. Samas on viiendalt kohalt viimase 12 vooruga ka üsna keeruline tõusta, kuna neljandal kohal oleval Paidel on 16 punkti rohkem.