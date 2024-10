Kui varasematel aastatel on stardi- ja finišipaik olnud Astri keskuse juures, siis sel aastal kolib see Fama keskuse juurde. Jooksuring on endise 5 kilomeetri asemel 2,5 kilomeetrit pikk ning näiteks 10 km jooksus osalejatel tuleb seda läbida neli korda.