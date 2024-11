Narva pneumohalli kuppel on püsti, kuid halli avamispäev pole teada

Jalgpalli ja kergejõustiku pneumohalli ehitus Narvas Kreenholmi tänava lõpus on lõppenud ning dokumendid Narva linnavalitsusele üle antud. Ent linnamajandusamet kui tellija on teinud halli kohta kolm märkust ning seetõttu ei ole ametnikud kasutusluba veel väljastanud, vaid ootavad, kuni ehitajad puudused kõrvaldatud saavad.

Narva abilinnapea Oleg Karpikovi kinnitusel mingeid "katastroofilisi" märkusi ei ole ning kõik puudused on kõrvaldatavad ja lahendatavad. Linnavõimud ei ole pneumohalli avamise kuupäeva veel välja kuulutanud, kuid lubavad, et see saab teoks enne detsembri algust: just talvel vajavad profijalgpallurid ja aktiivse eluviisi harrastajad sellist katusealust spordikompleksi enim.