Jõhvil pole õnnestunud silma pähe saada

Hooaega nelja võiduga neljast mängust alustanud Narva United on ka meistrisarjas liidrikohal. Sillamäe Silla on kahe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega kogunud seitse punkti ning on tabelis neljandal kohal. Eeloleval laupäeval kohtuvad Narva spordikeskuses omavahel United ja Silla. Jõhvi Phoenix üritab pühapäeval kell 17 punktiarvet avada kohtumises Tallinna Bunker Partneriga, kes on praegu teisel kohal.