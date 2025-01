Talpase mälestusturniiril näeb sadu efektseid maadlusvõtteid

Algusaegadest peale turniiri peakorraldajaks olnud, kolmapäeval 86aastaseks saanud Ilmar Taluste sõnul on lisaks Eesti parematele oodata tänavusele turniirile ka maadlejaid Leedust, Lätist ja Soomest. "Vilniuse klubi tuleb Kohtla-Järvele 15 sportlasega. Nad on viimastel aastatel näidanud siin väga head taset ning pälvinud ka hulganisti esikohti," sõnas ta.

Traditsiooniliselt võisteldakse nii täiskasvanute kui ka noorte arvestuses. Taluste sõnul on Eesti noored viimastel aastatel võitnud medaleid ka rahvusvahelistel võistlustel. "Kahjuks on osa neist pärast kooli lõpetamist spordiga tegelemise lõpetanud. Maadlus on selline ala, mida internetis ja üksinda treenida ei saa. Selleks on vaja samal tasemel sparringupartnereid," rääkis ta.