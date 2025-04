JUHTKIRI Küsitava väärtusega plusspunktide kogumise viis

Ei ole usutav, et kui nad ligemale neli aastat tagasi nõustusid kandideerima sotside ridades linnavolikogusse, ei teadnud nad, milliseid väärtusi esindab see erakond. Seetõttu ei tundu ka eriti siirana, et nüüd ollakse pettunud selles, et sotsid on pooldanud üleminekut eestikeelsele haridusele, punamonumentide mahavõtmist, julgeoleku huvides Narva piiripunkti sulgemist, Eestis tegutseva õigeusu kiriku äratoomist ukrainlaste tapmist pooldava Moskva patriarhi võimu alt ja Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmist kohalikel valimistel.