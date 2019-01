Hiigelkogus Avinurme puidukäsitööd rändab Jaapanisse

ASi E.Strauss ja Avinurme puiduaida turundusjuht Eveli Tooming ütles, et kui tavaliselt meisterdatakse kuus 800 laastukorvi, siis tänu jaapanlaste hiigeltellimusele tuleb kolme kuu jooksul hakkama saada 9000ga. Selleks on ligemale 25 töötajaga tootmises mõned inimesed ümber õpetatud ja ka lisajõude palgatud.

Tuttav ja kodune

Tellija on Jaapani suuremaid sisustuskaubamaju, mille nime paluvad ettevõtte esindajad Hiroshi Kaibara ja Lee Kon Fye lehes mitte nimetada. Põhjenduseks tuuakse, et nad ei reklaami firma nime, vaid tooteid, mida müüvad. Avinurme puidust käsitöö jõuab IKEA mõõtu sisustushiiu poodidesse esimest korda.

Jaapanlased hindavad kõrgelt puitu ja käsitööd. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik

"Puit on jaapanlastele väga kodune ja tuttav materjal, ka traditsioonilised Jaapani majad on puidust. Käsitööd hinnatakse Jaapanis kõrgelt, aga laastukorvid on meile midagi uut. Näiteks suuri kaminapuude korve pole ma enne näinud," rääkis Hiroshi Kaibara.

Ta lisas, et sisustuskaubamaja uus kollektsioon on hea võimalus tutvustada jaapanlastele Eesti puidust käsitööd.

Mis puudutab armastust puidu ja käsitöö vastu, siis on meie maitse sarnane, aga töökultuur on küll teistsugune. Eveli Tooming

"Jaapanlased ei tea Eesti rahvuskultuurist suurt midagi, aga Eestit kui riiki muidugi teatakse. Nii tänu Skype´ile kui Barutole, keda ka pärast sumomaadleja karjääri lõppu Jaapanis väga armastatakse. Kui Avinurme toodang võetakse hästi vastu, on võimalik koostöö jätkumine. Mulle isiklikult meeldivad laastukorvid väga ja ma loodan, et need on meelt mööda ka meie klientidele. "

Kaibara veedab selle nädala koos kolleegiga Avinurme tootmises, et kvaliteedispetsialistina jälgida tellimuse vastavust ootustele. "Mõningatele asjadele tuleb tähelepanu juhtida, aga suuri probleeme pole," märkis ta.

Eveli Tooming tõdes, et jaapanlaste kvaliteedinõuded on väga rangelt reglementeeritud. "Nad testivad kogu toodangu enne pakkimist ära. Näiteks panevad korvi raskuse ja jätavad ööpäevaks rippuma või teevad käe otsas üles-alla liigutusi ning kui sang jääb püsima, on see kvaliteedisõelast läbi käinud. Selliseid kliente pole meil enne olnud."

Sama kiivalt jälgivad tellijad, et korv vastaks etteantud suurusele. "Käsitöö puhul on see ülimalt raske − me ei tee ju neid vormis, iga korvipunuja on erisuguse käega ja suurus võib natukene kõikuda. Aga jaapanlaste tellitud toodete puhul ei tohi seda olla," rääkis Tooming.

Kaks konteinerit

Jaapanlased valisid E.Straussi sortimendist välja 12 eri suuruses laastukorvi. Sel nädalal läheb teele esimene saadetis. Teine konteiner pannakse laevale veebruari lõpus.

Tellimus kinnitati mullu oktoobris ja sellele eelnes nii Avinurme perefirma põhjalik taustakontroll kui ka Jaapani ettevõtte võtmeisikute külaskäik.