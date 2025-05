1. maist on Joaoru jõusaali igakuiste abonementide müük peatatud, veel kuu aega saab jõusaali külastada varem soetatud abonementide või ühekorrapiletite alusel.

Narva rannahoonet haldava munitsipaalse sihtasutuse Narva Linna Arendus juhatuse liige Sofia Homjakova ütles Põhjarannikule, et jõusaal suletakse, kuna see ei ole võimeline konkureerima linna teiste spordisaalidega. Lisaks on sealsed seadmed üheksa tegevusaastaga kõvasti amortiseerunud.