Katri Raik ministeeriumi lõppenud järelevalvest: Narva õpetajad on Eesti kõige uuritumad

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul näitas kontroll, et Narva koolide nendes klassides, kus seadusest tulenevalt on kohustus viia õppetööd läbi eesti keeles, seda ka tehti. "Kõik õpetajad viisid tundi läbi eesti keeles ja oskavad eesti keelt, välja arvatud üks õpetaja," ütles Kallas. Küll on tema sõnul probleem selles, et paljud eestikeelsed õpetajad, kes on Narva tulnud, ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, neil puudub kas pedagoogiline kõrgharidus või magistrikraad. Selleks tuleb anda aega.