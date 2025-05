Täiskasvanuhariduse tunnustuskonkurss ootab kandidaate

Inspireerivad lood

"Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaatideks neid täiskasvanuid, kes on jätkanud katkenud haridusteed, omandanud uue eriala või osalenud koolitustel ja seeläbi muutnud oma elu. Mõelge, ehk on just teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija, kelle lugu võiks olla meile kõigile inspiratsiooniks. Või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite, või hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi," innustas Virve Linder märkama oma maakonna tublisid ja tegusaid inimesi.