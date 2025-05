Aasta sotsiaaltöötaja tiitel tuli Narva

Jevgenia Vanhoneni töös on kesksel kohal klientide ja perede aktiivne kaasamine, et anda neile suurem osalus ja mõjuvõim oma elu kujundamisel. Empaatia, tasakaalukus ja uuenduslik mõtlemine on teinud temast hinnatud spetsialisti.

Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni juhatuse esimees Eike Käsi tunnistas, et tublimate väljaselgitamine on alati keeruline, sest kõik esitatud on ilmselgelt tunnustust ning märkamist väärt. "Eriti lähevad südamesse lood "Klient kiidab" − selles kategoorias esitatud inimesed on tõelised sotsiaaltöö assotsiatsiooni väärtuste kandjad: neil on kõrvad, et kuulata; silmad, et märgata; käed, et hoida-kallistada; suu naeratuse ja lahke sõna jaoks."