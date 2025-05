Ida-Virumaal tasustavad oma juhtide tööd kõige heldemalt Kohtla-Järve ja Alutaguse maksumaksjad

Rahandusministeeriumi avalikustatud andmetel on tänavuse aasta 1. aprilli seisuga maakonnas kõige heldem linnajuhtidele palga maksja Kohtla-Järve linn. Kui linnapea Henri Kaselo jagab omavalitsusjuhtide palkade edetabelis esikohta, siis esikaheksas on Kohtla-Järvel koguni viis esindajat: lisaks Kaselole ka abilinnapead Evelyn Danilov, Aleksandr Keivabu ja Alevtina Jermakova 4400 euro suuruse palgaga ning linnasekretär Anna Generalova, kelle ametipalk on 4200 eurot.