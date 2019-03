Paarissõidu rajale lähetati korraga nii naiste, U18 kui U20 võistlusklassis osalejad. Alutaguse suusaklubi paar Aveli Uustalu − Herta Rajas jõudis 17 paari konkurentsis finišisse kuuendana, mis tähendas vanuseklassis U20 hõbemedali võitmist.

Ei osanud hõbedat oodata

Paari mõlemad osalejad pidid 1,4 km pikkuse ringi, mille sisse jäi ka Pannjärve tuubipargi järsk tõus, läbima kordamööda kolmel korral.

VIDEO: Aveli Uustalu lühike puhkehetk kahe vahetuse vahel.

Aveli Uustalu tuli avavahetusse kogu võistlejate rivi eesotsas. Kõigist konkrentidest mitmeid aastaid noorem Herta Rajas ei andnud oma vahetuses aga sellest edust sugugi palju ära. Nii jäid nad ka Eesti täiskasvanute meistriks tulnud paarile Teiloora Ojaste − Mariel Merlii Pulles alla vaid ühe minuti ja 39 sekundiga. Pulles jõudis veebruaris toimunud täiskasvanute maailmameistrivõistlustel Seefeldis sprindis 30 parema hulka.

Timo Juursalu: Väga hästi läks!

Illuka neiud olid hõbemedalivõidu üle finišis väga rõõmsad. "Tõesti ei oodanud, et võtame siit hõbeda. Aga mu väike kaaslane Herta Rajas tegi imelise sõidu," sõnas Aveli Uustalu.

Pannjärve rada oli kevadistes oludes pehmeks muutunud. "Mulle meeldib sellistes rasketes oludes sõita, see sobib mulle paremini kui jäine rada," ütles ta.

VIDEO: 11aastane Herta Rajas toob Alutaguse suusaklubi võistkonna vanuseklassis N20 teisena finišisse.

Herta Rajas lausus, et pabistas küll endast kõvasti vanematega võistlema minnes, aga enne starti kadus see pabin ära. "Teisel ja kolmandal ringil läks juba päris raskeks, aga hea meel on, et kannatasin ära. Tegin oma sõitu ja läks hästi," rääkis ta.

Alutaguse suusaklubi treener Timo Juursalu ütles tüdrukute sõidu kohta lühidalt: "Väga hästi läks!" Ta märkis, et 11aastane Herta Rajas on sel aastal teinud märkimisväärse arengu. "Talvel sõitis ta Otepääl kõigi suurte tõusudega 5 km ringil ja ütles, et see polnud üldse raske. Tegelikult sõidetakse seal täiskasvanute maailma karika etappe," tõi ta näite, lisades, et ka Avelil on pärast raskemat treeningutsüklit vormi ajastamine Eesti meistrivõistlusteks hästi õnnestunud.

Pühapäeval läheb Aveli Uustalu Eesti meistrivõistlustel 30 km sõidu starti.

Peeter Kümmelile tuli viimases vahetuses sprinditunne meelde

Meestest võtsid oodatult kindla võidu Eesti koondislaste paar Marko Kilp − Raido Ränkel Võru suusaklubist, kes edestasid lähemaid konkurente U20 klassis, Eesti meistriks tulnud Albert Unni ja Martin Himmat Karupesa Teamist 49,2 sekundiga.

VIDEO: Kaheaastase pausi järel esimese sprindisõidu teinud Peeter Kümmel taastub suurest pingutusest viimases vahetuses.

Pärast mitme aasta pikkust pausi oli sprindirajal ka Peeter Kümmel, kes tuli 2011. aastal Oslo MMil sprindis kuuendaks ning kes on osanik ka Pannjärvel tegutsevas seikluspargis. Kümmel ja tema kaaslane Rasmus Pind Tartu suusaklubi teisest võistkonnast said kuuenda koha. Üle finišijoone jõudnud Kümmel pigistas vana spordimehe vaimuga endast viimase välja ja pärast finišijoone ületamist kulus tal lumel lebades taastumiseks tükk aega.

"Mul oli hea paariline, ka treener. Me olimegi täna harrastajate Eesti meistrid, sest kumbki me enam tõsiselt sporti ei tee," selgitas ta, mis teda nii kõvasti pingutama ajendas, lisades, et viimases vahetuses hakkas õige sprindi sõitmise tunne meelde tulema. "Esimene vahetus oli küll kehale paras šokk."