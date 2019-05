Kohtla-Järve arendusnõuniku konkursi võitis riigikogust välja jäänud Valeri Korb

2. aprillil kuulutas linnavalitsus välja arendusnõuniku konkursi. Tingimuste kohaselt on selles ametis põhiülesandeks Kohtla-Järve linna arengu planeerimine, põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste analüüsimine, linna arengukava ja –strateegiate koostamise nõustamine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ütles ERRi venekeelsele portaalile, et arendusnõuniku palk on 2700 eurot. Ta lisas, et konkursil osales mitu kandidaati, kellest üks ei vastanud tingimustele. Valeri Korbi eelistati linnapea sõnul tema suure kogemuse ja Kohtla-Järve linna ning selle probleemide tundmise tõttu.