Jõhvist pärit Riho Terras peab oma kohta europarlamendis ootama

Esialgu tuli teade, et Riho Terras pääses europarlamenti ja ta jõudis Isamaa valimispeol pidada maha ka võidukõne. Postimehe teatel jooksis Terras lavale ja möirgas nagu lõvi. "Ära tegime! Sotsid said ainult ühe koha! Martin Helme ainult 3000! Me oleme nende valimiste võitjad! Aitäh teile, sõbrad!" edastas Terras lavalt oma erakonnakaaslastele.