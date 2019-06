Alajõele kerkib vinge mänguväljak

"Visuaalselt ja arhitektuuriliselt on projekti eesmärk rõhutada Alajõe olemust − selle Peipsi-äärset asukohta ning ümbritsevat võrratut loodust. Seetõttu on mänguväljaku keskseks elemendiks valitud suur laeva imiteeriv atraktsioon, kus leiavad tegevust nii suuremad kui ka väiksemad lapsed. Laev iseloomustab hästi Alajõe üldist meeleolu − paadid ja muud veesõidukid on Peipsil igapäevane vaatepilt ning nüüd pakub lisaks üks suursugune laev lastele ka mänguväljakul huvi. Ümber põhielemendi on liivaga kaetud alale paigutatud muid väiksemaid atraktsioone ja mänguvahendeid. /---/ Paadi temaatikat toetavad ka haljastuseks mõeldud paadikujulised haljastuskonteinerid," kirjeldatakse Lars Laj Eesti OÜ koostatud projektis Alajõe mänguväljaku tulevast tõmbenumbrit.