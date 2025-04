Ida-Virumaa üritab pääseda soomlaste kaardile

Soome reisiblogija Henna Mikkilä ütleb, et tema rahvuskaaslaste huvi kasvatamine Ida-Virumaa vastu on nagu maraton. "Me ei saa eeldada, et see juhtub kohe, aga loodan aidata kaasa sellele, et inimeste pähe jõuaks mõte Narvast."

Foto: Erakogu