Bolti tõukse tänavu Sillamäele ei tule − linnaga ei jõutud kokkuleppele

"Bolt soovib pakkuda oma teenust seal, kus sellest on kogukonnale reaalne kasu. Sillamäe on olnud selleks hea näide − inimesed on olnud aktiivsed tõukerataste kasutajad juba kaks aastat ja tõukerattad on saanud osaks linnaliiklusest. Need täiendavad ühistransporti ning pakuvad inimestele paindlikku ja keskkonnasõbralikku liikumisvõimalust," ütles Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon.