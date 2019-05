Eesti karika võitnud Narva Trans saab nädala lõpus uue peatreeneri

Narva Transi meeskonna triumfihetk Lilleküla staadionil: Evald Tipneri nimeline Eesti karikas on Narva Transi väravavahi ja kapteni Marko Meeritsa pea kohal.

66aastasel Valeri Bondarenkol on Ida-Virumaa parima jalgpalliklubiga eriline side: kui palju ikka on neid peatreenereid, keda on määratud ühe meeskonna juhendajaks koguni viiel korral ja siis tema teenetest loobutud? Sel kevadel kutsuti ta aga tüüri juurde juba kuuendat korda ja seekord kaasnes tema tulekuga Eesti karikavõit, mida Transil polnud õnnestunud teha juba 18 aastat järjest.