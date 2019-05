Mesilased häirivad piirisillal jalakäijate liiklust

Narva ja Ivangorodi uudistele pühendunud Facebpooki gruppi ilmus teade herilaste kohta piiril, ehkki ilmselt on tegu siiski mesilastega. "Piiril, kus liiguvad jalakäijad, ripub ühe posti küljes tohutu herilasepesa. Olge piiri ületades ettevaatlikud," kirjutas grupi liige Aleksandr.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide kinnitas Põhjarannikule antud kommentaaris Narva piiripunkti juhtkonnale viidates, et probleem on tõepoolest olemas. Piirivalvurite andmetel tekkisid mesilased Sõpruse silla jalakäijate ületuskohale hiljuti. Tõenäoliselt ehitasid nad oma pesa sinna siiski kauem, ent piiriületajatele hakkasid peavalu valmistama alles viimastel päevadel.

"Nüüd otsib Riigi Kinnisvara AS keskkonnaameti kaudu mesinikku, et too tuleks ja mesilased sealt minema toimetaks," rääkis piirivalve esindaja.