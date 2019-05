Repinski paneb "kitsepiimalavkad" taas käima

Konju mõisa talu kirjadega kitsepiimabussid on pärast pausi taas liikvel. Esialgu Narvas, aga Repinski sõnul peagi ka Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Viimastel kuudel, mil Repinski sai tulema Jõhvi vallavanema ametist ja võttis sisse koha riigikogus, on ta tegelnud kitsepiimatoodete arendamisega. "Just saavad valmis uued pakendid. Kõige lihtsam on müüa toorpiima, aga inimesed ei tule bussi juurde ainult piima pärast. Valikus peavad olema ka juustud, keefirid ja jogurtid," sõnas ta.