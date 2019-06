Kui Põhjarannik kirjutas mai lõpus, et Agur on võtnud õpetajatena sihikule mitmed Eesti tipptegijad, ütles koolijuht: "Loomulikult oleks tippajakirjaniku lisandumine kooliperre õpilastele suureks võiduks ning ma teen kõik selleks, et nii ka läheks. Tuntud ja tegija ajakirjanik on paljudes valdkondades hinnatud."