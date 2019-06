Volikogu esitatavate kandidaatide arv oleneb linna või valla elanike arvust. Kohtla-Järve volikogule, kel tuleb esitada 24 kandidaati, on laekunud 9 avaldust. Rahvakohtunikukandidaatide valimine on kavandatud 27. juuni istungile.

Kohtla-Järve linnavolikogu kantselei juhataja Maria Timofejeva märkis, et inimesed on ülekoormatud ja rahvakohtunike leidmine on väga keeruline.