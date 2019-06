Jõhvi abivallavanemast tahetakse lahti saada

Tsventarnaja oli pikka aega praegu koalitsioonis asju tegelikult otsustava ettevõtja Nikolai Ossipenko soosik ning on muu hulgas töötanud ka tema ettevõtetes. Juba mõnda aega on aga olnud asjassepuutuvatele inimestele teada, et Tsventarnaja ja Ossipenko suhted pole olnud viimasel ajal kõige paremad. Ehkki just Tsventarnaja persoon oli see, mis aasta tagasi eelmise koalitsiooni, kuhu kuulusid Ossipenko Jõhvi − Meie Kodu ja Niina Neglasoni Jõhvi Eest, lõhki ajas. Viimased olid Tsventarnaja vallavalitsusse toomise vastu, Ossipenko aga ei taganenud ning tegi seepeale uue koalitsiooni Martin Repinski juhitud Keskerakonna fraktsiooniga ja Tsventarnajast sai abivallavanem majanduse alal.