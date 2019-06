"Huvi uude gümnaasiumisse õppima tuleku vastu on üllatavalt suur. Võib öelda, et hoone mahu tõttu on kool täis ja isegi üle. Sest õppehoones on kohti 300 õpilasele. Kuna õpilaste koguarv võib olla kuni 20 protsenti suurem, oleme absoluutse maksimumi lähedal," ütles Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.