Ott Lepland käis Jõhvis kossutrennis

"Noori peab motiveerima, sest trenni kõrval on väga palju passiivseid ahvatlusi. Leiame, et sellised külalised annavad trennidele särtsu juurde," ütles Hallik.

"Eks see natuke ebaharilik väljakutse ole, et kutsutakse rasket trenni kaasa tegema, aga mina kavatsen täie jõuga kaasa teha ja ei mingit viilimist," kinnitas Juss Haasma Põhjarannikule.

Ott Lepland tõdes, et sai jooksmisega hakkama, kuid venitusharjutused olid ikka väga karmid. "Loodan, et pallimäng on natuke lõbusam," sõnas Lepland korvpallihalli siirdudes. Mõlemad staarid kinnitasid, et igatahes on see hea kogemus, ja lubasid pärast trenni Ida-Virumaad natuke ka turisti pilguga kaeda.