Riik tõttab Vaba Lava Narva teatrikeskust päästma

Oma esimesel Ida-Viru visiidil kultuuriministrina külastas Tõnis Lukas teisipäeval, 25. juunil ülitiheda päeva krooniks Vaba Lava Narva teatrikeskust ja andis lubaduse, et riik tuleb olulisele kultuuriankrule piirilinnas appi, et see ei peaks oma tegevust lõpetama.