16aastane Ida-Virumaa neiu sammub aina lähemale maailma tippudele

Rakvere staadionil toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel jättis Sillamäe Kalevit esindav neiu 5000 meetrit ehk 12 ja pool staadioniringi selja taha ajaga 22.46.71. See on ligemale kuus sekundit kiirem aeg kui alles mõned nädalad tagasi, kui ta võttis Lätis Ogres toimunud Balti matšil sel alal oma nimele Eesti täiskasvanute rekordi.

Tähelepanuväärne on, et Mirotvortseva Rakveres vihmasajus ja tugeva tuulega näidatud aeg on sel alal maailma täiskasvanute hooaja edetabelis koguni 25. real. Eurooplannadest on temast tänavu paremat aega näidanud üksnes 18 sportlast. Eestis on vaid üksikuid kergejõustiklasi, kes maailmas nii kõrgesse mängu jõudnud: mitmevõistlejad, kettaheitjad oma parimatel päevadel, tõkkejooksja Rasmus Mägi, kaugushüppaja Ksenia Balta ja ongi üldjoontes kõik.