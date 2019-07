Riho Keerme tõusis Lätis poodiumile

"Euroopa meistrivõistluste arvestuses tuli sõita kahe asemel kolm ringi päevas, aga rada oli sama," ütles Riho Keerme. Enduuro meenutab oma kiiruskatsete ja ülesõitudega rallit, kuid Madonas ei olnud need viimased mitte lihtsad avatud teede lõigud. "Pidevalt olime ajahädas. Kui tavaliselt saab enne järgmist kiiruskatset 5-10 minutit hinge tõmmata ja adrenaliinitaset langetada, siis siin oli tegemist, et õigeks minutiks starti jõuda," rääkis Riho Keerme. Samas toimusid kiiruskatsed samal rajal, kus kestuskrossidel on meie mehed korduvalt võistelnud, ja selle võrra oli tuttavam tunne. Kokku kogunes tsikli spidomeetrile kahe päeva jooksul kaks ja pool sada kilomeetrit ja kõik see tuli aukus maastikurajalt.