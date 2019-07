Kolonelleitnant Arno Kruusmann asus Viru jalaväepataljoni juhtima juulis neli aastat tagasi. Nüüd asub ta ametisse jalaväeinspektor kolonelleitnant Tarvo Luga asemele, too omakorda võtab üle Kruusmanni töö Viru pataljonis.

"Selline juhus, et kaks inimest kohad vahetavad, on kaitseväe ajaloos korra varem ka olnud," meenutas Kruusmann. Olukorrad, kus kaks meest rotatsiooni korras üksteist välja vahetavad, on siiski väga harvad.