Kohtla-Järvel jätkub teede ja hoovide remont

"Kaalumisel oli kaks lahendusvarianti: kas teha kapitaalremont või korrastada teekate nõnda, et seda teed saaks normaalselt kasutada kaks-kolm aastat. Otsustati viimase kasuks, kuna Järve Biopuhastusel on plaanis rekonstrueerida linna veevõrk, mis hõlmab ka osa Mõisa teest, seega tuleb seal taas kaevama hakata. Seepärast ei ole mõtet kapitaalremondi tegemiseks suuri summasid kulutada, ehkki projekt on juba valmis. Praegu vahetatakse seal välja teekate, kapitaalremont aga tehakse pärast eelnimetatud tööde lõppu."