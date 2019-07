Narva jõkke lisandus 20 000 tuuramaimu

Järgmised tuuramaimud toodi juba lähemalt, Saksamaalt. Osa lasti päris tittedena Narva jõkke, osa viidi Haaslava kalamajandisse kasvama ja sealt on neid eri vanuses portsu kaupa jälle Narva jõkke viidud.

"Kokku tõime seekord Saksamaalt 50 000 maimu, 30 000 viisime kalamajanditesse, et neid seal ette kasvatada ja veidi suurematena jõkke lasta. Lisaks Haaslava kalamajandile katsetame seekord ka Põlula kalamajandiga," rääkis kalateadlane Meelis Tambets.

Tuura sugukalad on tema sõnul Saksamaal: "Sakslased võtavad neilt marja ja niiska ning panevad nii-öelda käima. Meie saime nende käest 50 000 maimu kingituseks − tänu headele tööalastele suhetele."

Haaslavas on osa eelmisel aastal sinna viidud tuurasid veel alles, neid kasvatatakse seal sügiseni. Suuremaid on parem märgistada ja neid saab ka telemeetriliselt jälgida.

"Sügiseks on need kalad juba kahesuvised, aasta jagu vanemad kui need, keda praegu jõkke lasksime," märkis Tambets.