Kiviõli linnaväljaku uus nägu saab paberile aasta lõpuks

2017. aastal tegi linn eelprojekti, millega olid paika pandud plaanilahendus, tehnovõrgud ja väljaku arhitektuuriline osa. Kuna projekteerimisest reaalse ehitamiseni on läinud mitu aastat, mille jooksul on olukord alal muutunud, tahab Lüganuse vald toonase projekti üle vaadata ning seda uuendada.

Koos uue väljakuga plaaniti alguses muuta ka kogu selle kõrvalt mineva Põllu tänava liikluskorraldus. Just see, et vald on vahepeal jõudnud Põllu tänava asfaltida, on üks põhjus, miks 2017. aastal koostatud projektile tuleb uuesti otsa vaadata ning see ajakohastada.