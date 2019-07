2003. aastal autoorienteerujate suvepäevadest välja kasvanud "Suveseiklus" on lustlik seiklusmäng, kus seltskonnad peavad üles otsima mitmesuguseid põnevaid maamärke, kusjuures see, kus märgid asuvad ning mis need on, pole teada, vaid need tuleb välja nuputada korraldajate antud vihjete ja legendide järgi.