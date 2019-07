Viru Keemia Grupi õliäri kulgeb ülesmäge

Riik sai 11 miljonit maksutulu

Riigikogu liige: Eesti ei peaks põlevkivienergeetikast loobumisega kiirustama

Reformierakonda kuuluv riigikogu liige ja endine Eesti Energia nõukogu liige Kalle Palling leiab, et Eesti ei peaks põlevkivienergeetikast loobumisega kiirustama.

"Eesti ei ole oma mahuka CO2 tööstusega üksi. Meil on Poola, meil on siin teised riigid, kel on samasugused väljakutsed. Ja mine tea, mis sellest CO2 kaubandusest saab," rääkis Palling Eesti Päevalehele.

"Püstloodis CO2 hinna kasv ei saa olla jätkusuutlik, kuna see on juba praegu poliitiline ehk saavutatud sekkumise tulemusel. Vabalt võib olla nii − kuna Eesti pole üksi, Poolal ja Saksamaal on samasugune probleem −, et kuidagi peab seda rahustama," ütles Palling.

Palling avaldas veendumust, et kui praegu räägitakse Euroopas eesmärgist saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, siis ka parima tahtmise juures ei ole maailma rahvastiku kasvu ja muud arengut silmas pidades võimalik fossiilseid energiaallikaid lihtsalt maha kanda.

Ta tunnistas, et läheb oma vaadetega põlevkivielektriga jätkamisest vastuvoolu üldise suundumusega. Kõik siinse regiooni elektritootmise analüüsid näitavad Pallingu sõnul, et võimsusi langeb välja, mis tähendab, et elektri hinnad lähevad üles. "Ma väidan, et mõne aasta pärast on Narva jaamad taas konkurentsivõimelised."