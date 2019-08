Treener lihvib Sillamäe käimistalenti aeglaselt

Mirotvortseva läbis 10 000 meetrit ajaga 47.37,82. Ta purustas rohkem kui poolteise minutiga ka 16 aastat Jekaterina Jutkina nimel olnud Eesti naiste rekordi sel distantsil. Eesti rekordi tugevat rahvusvahelist klassi näitab, et maailmas on tänavusel hooajal sel distantsil Mirotvortsevast kiiremad olnud vaid 36 naist. Euroopa hooaja edetabelis on see koguni 18. tulemus. Kuni 18aastaste neidude arvestuses on see aga maailma tänavune tippmark.