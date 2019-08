Savilinna elanikud piketeerisid usuliikumise tegevuse vastu

Eile oli rahulikus Aseri alevikus mõneti erakordne päev. Jumala Otsijate Liikumise ühing oli kokku kutsunud usuinimesi üle maailma, et korraldada savipealinnas pastorite konverents. Kuna aga paljudele kohalikele on liikumise eesmärgid ebaselged, oli suur hulk Aseri elanikke tulnud kokku, et avaldada rahumeelselt vastumeelsust usuliikumise tegevuse vastu asulas.