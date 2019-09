Ahtme kunstide kool veedab uue õppeaasta vanade seinte vahel

"Ettevalmistavateks remonditöödeks oli eelarves kavandatud 180 000 eurot. Esmajärjekorras on vaja varustada kunstiosakond kraanikaussidega ning ära remontida vähemalt kaks tualetti: üks täiskasvanutele ja teine lastele. Tarvis on lisasissepääse ning mõningatesse klassidesse ka vaheseinu. Vajalik on ka heliisolatsioon, ilma milleta ei saa harjutada ei muusikud ega kunstnikud. Selgus, et püstitatud ülesannete elluviimiseks on tarvis veevärgisüsteem alguses kavandatust põhjalikumalt rekonstrueerida ning vaja on tehnilist projekti, mida praegu koostatakse. Tööde hanke korraldamiseks läheb samuti aega, seepärast on selge, et ka uueks aastaks me valmis ei jõua."