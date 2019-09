Illuka võõrustab Eesti kestuskrossi etappi

Kõigepealt lähevad starti soolotsiklid, need sõidavad olenevalt klassist 60, 90 või 120 minutit. Kell 14 on neljarattaliste ATVde ja quad'ide start, nende sõit kestab 90 minutit. Päeva lõpetab autasustamine kell 15.45.

Pealtvaatajatelt piletiraha ei küsita. Kuna tegu on suurematest keskustest kaugel asuva võistlusrajaga, on korraldajad organiseerinud tasuta bussi, mis väljub 10.30 Jõhvi kontserdimaja parklast ja toimetab krossihuvilised pärast ka tagasi. Illukal korraldatavate motovõistluste puhul on see juba tavapäraseks saanud. "Kulud ala piiramiseks ning piletite müügiks on tulust suuremad. Pigem tahame meelitada võistlustele rohkem rahvast ja neid ka motopisikuga nakatada. Me ei ole huvitatud äri tegemisest," kinnitas Mati Reilent võistlusi organiseerivast Ida motoklubist.