"See on üks väheseid võimalusi lapsel iseseisvalt Purtse piirkonda saada," tunnistas Purtsest Kiviõli kooli käiva lapse vanem, et bussiliiklus nende suunas on sedapalju hõre, et ilma huvihariduse bussita tuleks lapsel kojusaamiseks oodata kella kuueni õhtul. Iga tunni tagant minevat huvihariduse bussi kasutavad liikumiseks ka need lapsed, kes käivad lisaks Kiviõli kunstide koolile ka tavakooli juures tegutsevates ringides ja trennides.