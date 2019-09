Iga seitsmes kaevur kaotab Estonias töö

Eesti Energia tegi teisipäeval teatavaks, et tänavu sügisel kaotatakse Ida-Virumaal asuvates suurenergeetikaettevõtetes veel 324 töökohta, neist 225 on kaevurid. "Peaasjalikult on need Estonia kaevanduse töötajad," tõdes Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola, kelle sõnul on põlevkivi veo ja ladestamisega tegelevaid inimesi koondatavate seas paarikümne ringis. Narva karjäärist läheb seekordne koondamislaine mööda, sest seal oli suurem koondamine juba tänavu esimesel poolaastal.